Zelenskiy'den Lukaşenko'ya Yaptırımlar

18.02.2026 12:22
Ukrayna, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yönelik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırımlar paketini uygulamaya başladıklarını belirtti.

Yaptırımların uluslararası hale getirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Zelenskiy, "Bunun küresel bir etki yaratması için ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Lukaşenko'yu, Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'yı desteklemekle suçlayarak, "3 binden fazla Belarus işletmesini Rus savaşının hizmetine sunmuş durumda ve kritik öneme sahip olarak sınıflandırılan ekipman, teçhizat ve bileşenler tedarik ediyor." iddiasında bulundu.

Rusya'nın "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füze sistemlerinin Belarus'ta konuşlandırılması için Lukaşenko'nun izin verdiğini belirten Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) yönlendirilmesi için Belarus'ta 2025'te bir merkez kurduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA

