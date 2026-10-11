Zelenskiy, enerji ateşkesinden haberdar değil, kabul etmeye hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, enerji ateşkesinden haberdar değil, kabul etmeye hazır olduklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesinden haberdar olmadığını, sürpriz olduğunu ancak kabul etmeye hazır olduklarını belirtti. Rusya kabul ederse Ukrayna'nın da kabul edeceğini belirten Zelenskiy, ateşkesin başlama zamanının bildirilmesini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu, "Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağladıkları" yönündeki gelişmeden "haberdar olmadığını" ama bu fikri desteklediğini, ateşkese hazır olduklarını ifade etti.

Zelenskiy, Axios'a yaptığı kısa açıklamada, Trump'ın duyurduğu "enerji ateşkesinden" haberi olmadığını, ancak böyle bir gelişme varsa "kabul etmeye hazır olduklarını" belirtti.

Trump'ın açıklamasıyla ilgili yorumu sorulan Zelenskiy, "Başkan Trump, bunu Putin ile müzakere ettiyse, lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize bildirin. Biz hazırız ve kabul edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Ruslar enerji konusunda ateşkesi kabul ederse, Ukrayna da kabul edecektir." diyen Ukrayna Devlet Başkanı, söz konusu gelişmeden haberi olmadığından bunun kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.

Söz konusu açıklama, Trump ve Zelenskiy arasında Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle günlerdir tırmanan gerginliğin ardından geldi.

Cuma günü Trump'ın, yükselen yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya'nın dizel ihracatına uygulanan yaptırımları hafifletmeyi öngören bir anlaşmayı duyurması Zelenskiy'nin tepkisini çekmişti.

Zelenskiy, bunun öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştüğünü ve böyle bir ateşkesi destekleyeceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.

Kaynak: AA
Donald TrumpPolitikaEnerjiGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak
20:54
Dolmabahçe’de 4’te 4 Beşiktaş zorlu maçta Kocaelispor engelini aştı
Dolmabahçe'de 4'te 4! Beşiktaş zorlu maçta Kocaelispor engelini aştı
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 21:02:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Zelenskiy, enerji ateşkesinden haberdar değil, kabul etmeye hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei