Zelenskiy: Müzakerelere Başlayacağız - Son Dakika
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Zelenskiy: Müzakerelere Başlayacağız

19.06.2026 22:45
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Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin yeniden başlayacağını ve savaşı sona erdirmek için baskı gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı bitirmek için Rusya ile müzakerelerin tekrar başlayacağını düşündüğünü belirterek, "Ruslara formatı seçme fırsatı veriyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kiev'de temaslarda bulunan Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura ile çalışma ofisinde bir araya geldi.

İkili görüşmelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeleri de değerlendirdi.

Zelenskiy, Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini anımsattı.

Bu görüşmede, hava savunma sistemleri için füzeleri üretmek konusunda ABD'den lisans talep ettiklerini aktaran Zelenskiy, "Umarım olumlu bir cevapla geri dönerler." dedi.

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savunan Zelenskiy, "Kimse, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in masaya oturup savaşı diyalog yoluyla bitirmek istediğini görmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müttefiklerin, savaşı sona erdirmesi için Rusya üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini belirten Zelenskiy, savaşın en kısa sürede bitmesini istediğini söyledi.

Bunun için yaptırımların gerekli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Başkan Trump, bu yaptırım politikasına geri döneceğini söyledi. Bu da iyi bir işaret." dedi.

Savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Rusya tarafıyla müzakere turlarının yeniden başlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Olası müzakerelerde ABD ve Avrupa'nın da yer almasını istediklerini ve bunun için uygun bir format bulunması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ruslara formatı seçme fırsatı veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus, Ukrayna'ya açılan ateşi koordine eden askeri sistemlerini topraklarından kaldırsın

Zelenskiy, savaşın başında Belarus toprakları üzerinden Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun daha sonra kendisini arayarak özür dilediğini ve yaşananların kontrolünde olmadığını söylediğini aktardı.

Lukaşenko'nun bu açıklamasına inanmadığını ifade eden Zelenskiy, "Belarus'tan çok sayıda füze fırlatıldı. Sonra aradı, özür diledi ve bunun kontrolünün kendisinde olmadığını söyledi. İnanmıyorum ama bunu söyledi. Şimdi Rusya onu bu savaşa itmeye devam edecek. Şimdi Ukrayna'nın karşılık vereceğini anlıyor." dedi.

Konuşmasında ayrıca Rusya'nın Bryansk bölgesinde, Belarus'tan bir çocuk futbol takımını taşıyan otobüse yönelik İHA saldırısına da değinen Zelenskiy, saldırının Ukrayna tarafından düzenlenmediğini belirterek, "Ruslar, Belarus halkını bu savaşa çekmek için birçok farklı provokasyon yapacaklar. Bu da onlardan biridir." dedi.

Ukrayna sınırına yakın Belarus topraklarında, ülkesine yönelik saldırıları koordine eden askeri sistemlerin bulunduğunu savunan Zelenskiy, "Ukrayna sınırındaki iki bölge boyunca uzanan topraklarında, halkımıza açılan ateşi koordine eden askeri teknik araçlar bulunuyor. O araçları oradan çeksin. Bunu yapması için bir haftanın ona yeteceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Belarus'un söz konusu sistemleri kaldırmaması halinde Ukrayna'nın harekete geçeceğini belirten Zelenskiy, "Çünkü şu anda bu yüzden her gün sivillerimiz ölüyor, çocuklarımız yaralanıyor. Eğer o bunu yapmazsa, biz yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Müzakerelere Başlayacağız - Son Dakika

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