Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin

CHP'de mahkeme kararıyla yaşanan liderlik krizinin ardından sular durulmuyor. Özgür Özel’e en yakın isimlerden oluşan kaynaklar, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünde "diploma engeli" olduğunu vurguladı. Özel cephesi, cumhurbaşkanlığı için en doğru adayın Mansur Yavaş olduğunu belirtirken, önümüzdeki ay için çok konuşulacak bir yol haritasının sinyalini verdi.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın kurmaylarla dikkat çeken bir röportaj gerçekleştirdi. Parti içindeki liderlik mücadelesinden yeni parti iddialarına ve cumhurbaşkanı adaylığına kadar birçok konunun masaya yatırıldığı görüşmede, siyaset kulislerinde taşları yerinden oynatacak açıklamalar yapıldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN DÜŞTÜĞÜ HATAYA DÜŞMEK İSTEMİYOR"

Röportajda en dikkat çeken bölüm, potansiyel cumhurbaşkanı adaylarına dair yapılan değerlendirmeler oldu. Özgür Özel’e yakın isim, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili hukuki bir riske işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Özgür Özel, Kemal Bey’in 2023 seçimleri öncesinde düştüğü hataya düşmek istemiyor. 'Kazanacak aday' konusunda kararlı. Ekrem İmamoğlu’nun diploma sorununu biliyoruz. Bu süreçte en geniş mutabakatla; İYİ Parti, Zafer Partisi, Kürt seçmenler, yeni kurulabilecek merkez sol parti ve CHP tabanının ortaklaşacağı Mansur Yavaş’ı aday göstermek en doğru seçenek olarak önümüzde duruyor."

İSMİNİN YIPRATILMASINI İSTEMİYORLAR

Aynı kaynak, Mansur Yavaş'ı kamuoyu önünde yıpratmak istemediklerini ve Yavaş'ın CHP'de kalıp yeni oluşumlara mesafeli durmasının bir sorun teşkil etmediğini vurguladı.

"YENİ PARTİ MERKEZ SOL ÇİZGİDE OLACAK"

Parti içinde son ana kadar şartları zorlayacaklarını ancak karşı tarafın kendilerini dışlaması durumunda bir "yedek parti" ile hareket etmenin zorunluluk olduğunu belirten kurmay, olası bir yeni partinin ideolojik çizgisini de şu sözlerle özetledi: "31 Mart seçimlerinde yüzde 38’i CHP ile aldık. Yeni bir parti kurulması gerekirse bu ANAP veya 2002 AKP’si gibi dört eğilimi kapsayan bir parti değil, tamamen merkez sol bir çizgi olacak. Ana omurgasını CHP çizgisinin şekillendireceği bir Türkiye ittifakı kurmak isteyeceğiz."

"ÖZGÜR ÖZEL GÜNDE 4 SAAT UYKUYLA ÇALIŞIYOR"

Özgür Özel’in bir strateji eksikliği olup olmadığı yönündeki soruya ise yakın çalışma arkadaşı, Özel’in çalışma temposunu anlatarak yanıt verdi: "Yakından biliyorum. Günde 6 saat uyuyor, o uykunun 2 saatinde de uyanıp kalkıp notlar alıyor. 4 saat uykuyla, günde 20 saat çalışarak en ince detayına kadar plan ve program yapıyor. Anketlerde yüzde 60'ı görse kendisi de aday olur ancak önceliği kazanacak doğru adayı çıkarmak."

"BİR AY SONRAYI BEKLEYİN, ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAYACAK"

Röportajın sonunda, "Peki, Mansur Yavaş olası bir süreçte CHP'den istifa etmezse yeni oluşumu destekleyenler tarafından bir linç girişimiyle karşılaşmaz mı?" sorusu üzerine Özel'in kurmayı, önümüzdeki ayı işaret eden gizemli bir mesajla sözlerini bitirdi: "O zaman sadece şunu söyleyebilirim. Bir ay sonrayı bekleyin, Özgür Özel’in yapacağı önemli bir açıklama olacak. Sadece bunu bekleyin, o kadar söyleyebilirim."