Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı

19.06.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ayakkabıcılar Çarşısı, güpegündüz dehşet anlarına sahne oldu. Bir ayakkabı mağazasında meydana gelen trajik olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs yanındaki kadına silahla ateş ettikten sonra aynı tabancayla kendi de vurdu. Olayda iki kişi de hayatını kaybetti.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda meydana gelen silahlı olay, çevrede büyük panik yaşattı. İddiaya göre bir ayakkabı mağazasında meydana gelen olayda bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle önce yanındaki kadına ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adam ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatıldı. Olayın nedeni ve tarafların sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirirken, olayla ilgili detayların yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı
Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı
Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı
Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı
Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Cinayet, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı
Hamaney’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul’da Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul'da
Sürpriz sonuç Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı
Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
16:28
Fenerbahçe’den bir transfer bombası daha Temsilcisi İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
15:59
Ne yapıyorsun İsmail Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:36
Erdoğan’dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:31:35. #7.12#
SON DAKİKA: Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.