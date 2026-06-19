Meloni'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
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Meloni'den Trump'a Sert Tepki

19.06.2026 15:58
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İtalya Başbakanı Meloni, Trump'ın sözlerini 'tamamen uydurma' olarak nitelendirip tepki gösterdi.

İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkında, "Ona acıdım. Meloni benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı" şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, "Tamamen uydurma" dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Donald Trump'ın bir İtalyan televizyon kanalına yaptığı açıklamada G7 zirvesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için "yalvardığını" söylemesine tepki gösterdi. Meloni, "Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. ABD Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarına karşı aynı tavrı göstermemesi, aksine onlara çok daha fazla hoşgörüyle yaklaşması hayal kırıklığına yol açıyor. Unutmaması gereken bir şey var: Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız" şeklinde konuştu.

Tajani, ABD ziyaretini iptal etti

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise gerilimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın Başbakan Giorgia Meloni'ye yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri, tüm İtalya'yı rencide etti. Bu nedenle 21 ve 22 Haziran'da planlanan ABD ziyaretimi iptal etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Fotoğraf çektirmek için yalvardı"

Trump, La7 TV kanalına verdiği kısa bir röportajda Meloni hakkında, "Muhtemelen onunla konuştuğum için mutludur. Onunla konuşmak zorunda değildim. Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Benimle fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu. Çektirmeyecektim ama ona acıdım" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Trump'ın güçlü bir destekçisi olan Meloni, 2025 yılındaki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmuştu. - ROMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meloni'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

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