Zelenskiy: Rus Rafinerilerine Saldırı Düzenlendi - Son Dakika
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Zelenskiy: Rus Rafinerilerine Saldırı Düzenlendi

28.06.2026 13:03
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Ukrayna, Rusya'nın iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini açıkladı. Hedefler arasında Krasnodar ve Yaroslavl bölgeleri var.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslavl bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde cephe hattına yaklaşık 300 kilometre mesafede bulunan "Slavyansk" petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde, Ukrayna'dan yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta yer alan bir petrol rafinerisinin de hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da bugün Anayasa Günü'nün kutlandığını kaydeden Zelenskiy, "Askerlerimiz Ukrayna Anayasa Günü'nü çok uygun bir şekilde başlattı." ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece ülkeye 7 füze ve 142 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma unsurlarınca 7 füze ve 125 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Slavyansk-na-Kubani şehrine düzenlediği büyük çaplı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve petrol rafinerisinde yangın çıktığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Yaroslavl, Krasnodar, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

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