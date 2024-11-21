Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'yı Eğitim Sahası Yapıyor - Son Dakika
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Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'yı Eğitim Sahası Yapıyor

Zelenskiy: Rusya, Ukrayna\'yı Eğitim Sahası Yapıyor

Zelenskiy, Rusya'nın balistik füzelerle Ukrayna'ya saldırdığını ve Putin'i suçladı.

21.11.2024 22:47
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün ülkesine kıtalar arası balistik füze ile saldırı düzenlediğini savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Ukrayna topraklarını "eğitim sahası" olarak kullanmakla suçladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun bu sabah ülkesine düzenlediği füze saldırısında kıtalar arası balistik füze de kullandığını ileri sürdü.

Rusya'nın, Ukrayna'dan "korktuğu" için artık ülkesine karşı saldırılarında yeni tür füzeler kullanmaya başladığını ifade eden Zelenskiy, "Putin'in Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullandığı belli." dedi.

Ülkesine bugün atılan füzenin, özelliklerine göre kıtalar arası balistik füze olduğunu savunan Zelenskiy, "Putin, komşusunun elinden kayıp gitmesini önlemek için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, akşam saatlerinde Kiev'e gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Anthony David Radakin'ı kabul ettiğini bildirdi.

Toplantıda iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğini görüştüklerini aktaran Zelenskiy, Ukrayna ordusuna askeri yardımları da ele aldıklarını ifade etti.

Ukrayna'ya düzenlenen saldırılarda 34 kişi yaralandı

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün düzenlediği füze saldırıları sonucu Kriviy Rig kentinde 31 kişinin, Dnipro'da ise 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lısak, saldırılarda kentlerdeki sivil yapılarıyla apartman ve idari binaların hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik bu sabah hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığı iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'yı Eğitim Sahası Yapıyor - Son Dakika

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