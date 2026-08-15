Zelenskiy: Rusya'ya Hava Saldırıları Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy: Rusya'ya Hava Saldırıları Düzenlendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Rusya'daki hedeflere hava saldırıları düzenledi. Zelenskiy, başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Federal Uzay Ajansına (Roscosmos) ait "Progres" sanayi tesisini, "Sevasleyka" hava üssünü ve Ust Luga'daki petrol tesisini hedef aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu ile güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Samara Bölgesi'ndeki Roscosmos'a ait "Progres" sanayi tesisine "Flamingo" tipi füzelerle saldırı düzenlediklerini belirten Zelenskiy, "Bu, iyi bir başarıdır." yorumunda bulundu.

Zelenskiy, hedef alınan tesiste elektronik bileşenlerin de üretildiğini, bu noktanın Ukrayna sınırından yaklaşık 900 kilometre mesafede yer aldığını bildirdi.

Nijniy Novgorod bölgesindeki "Sevasleyka" hava üssüne de saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenskiy, "Burası, Ukrayna'ya yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta." ifadesini kullandı.

Bu hava üssünde Ukrayna'ya karşı saldırı düzenleyen savaş uçaklarının konuşlandırıldığını öne süren Zelenskiy, St. Petersburg yakınındaki Leningrad bölgesine bağlı Ust-Luga'da bulunan petrol tesisine de saldırı düzenledikleri bilgisini verdi.

Bu tesisin Ukrayna'ya 800 kilometreden fazla mesafede yer aldığını belirten Zelenskiy, "Barışa ihtiyaç var ve bu, Rusya'da belli hedeflerin belirli hasarlar almasıyla görünür olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın düzenlediği saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Rusya'nın Samara Bölgesi Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki sanayi tesisine Ukrayna'nın füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rusya'ya Hava Saldırıları Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Akılalmaz vahşet Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin’den Türkiye’ye getirildi Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Fenerbahçe’den Konyaspor için hamle TFF’ye başvuracak Fenerbahçe'den Konyaspor için hamle! TFF'ye başvuracak

14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:55
Acun Ilıcalı durmuyor Hull City’den 10. transfer
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer
13:42
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:37
Reha Muhtar’ın serveti ortaya çıktı Mal varlığına şaşıracaksınız
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
11:38
Fırında skandal görüntüler Millete fare pisliği yedirmişler: Bunlar insanı öldürür
Fırında skandal görüntüler! Millete fare pisliği yedirmişler: Bunlar insanı öldürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 16:58:07. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Rusya'ya Hava Saldırıları Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.