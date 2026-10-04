Zelenskiy, Sumi'de 1 kişi öldüğünü, Dnipro'da 6 kişi yaralandığını bildirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, Sumi'de 1 kişi öldüğünü, Dnipro'da 6 kişi yaralandığını bildirdi

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Zelenskiy, Rus saldırılarında Sumi'de 1 kişinin öldüğünü, Dnipro'da 6 kişinin yaralandığını ve gece boyunca 135 İHA kullanıldığını bildirdi. Almanya Başbakanı Merz'in Kiev ziyaretinde Almanya ile savunma alanında önemli anlaşmalar yapılacağını da açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savunma alanında Almanya ile önemli anlaşmalar yapacaklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yönelik sürdürdüğü hava saldırılarını değerlendirdi.

Ülkenin farklı bölgelerine saldırıların düzenlendiğini belirten Zelenskiy, başkent Kiev'de Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Kuzey (Severniy) Köprüsü'nün bu sabah insansız hava aracıyla (İHA) tekrar hedef alındığını aktardı.

Zelenskiy, Sumi kentindeki bir tıbbi malzeme deposuna da İHA saldırısının yapıldığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dnipro kentinde bir iletişim firmasına da saldırının düzenlendiğini ifade eden Zelenskiy, saldırı sonucu 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rus ordusunun, Ukrayna genelinde gece boyunca yaptığı saldırılarda 135 İHA kullandığını ifade eden Zelenskiy, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya karşı saldırılarda 1900'den fazla İHA, 1700 güdümlü bomba ve 25 füze kullandığını kaydetti.

Almanya Başbakanı Merz'in Kiev ziyareti

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in bugün ülkesine geldiğini belirterek, "Bugün Ukrayna'da ve tüm Avrupa'da kendimizi savunmak için daha fazla fırsatımızın olması adına bir çözüm hazırlıyoruz. Ukrayna ve Almanya arasında önemli anlaşmalar olacak. Rusya'yı hep birlikte durdurmalıyız."

Kaynak: AA
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