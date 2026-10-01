Zelenskiy, Ukrayna'nın FP-7 taktik balistik füzesinin ilk kez kullanıldığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin yerli üretimi olan taktik balistik füzesi "FP-7"nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ilk kez kullanıldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın geliştirdiği FP-7'ye ilişkin "Ukrayna'nın taktik balistik füzesi FP-7'nin ilk muharebe kullanımı. Sonuç için teşekkürler. Bundan sonraki adım üretimidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, söz konusu füzenin fırlatılışına ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.