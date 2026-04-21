Zengezur Koridoru 100 Yıllık Hedef

21.04.2026 14:42
Hasan Hasanov, Zengezur Koridoru'nun tarihi önemini vurguladı ve Türk devletleri arasındaki iş birliğine dikkat çekti.

AZERBAYCAN'ın eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyesi Hasan Hasanov, "Zengezur Koridoru yaklaşık 100 yıllık bir hedeftir" dedi.

Kars'a bir dizi ziyaret için gelen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyesi Hasan Hasanov, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu'nda basın toplantısı düzenledi. Hasanov, "Azerbaycan, 2020 yılında Sovyetler'den kalan çok sorunlu bir durumu çözdü. Topraklarımızı geri aldık. 2020'ye kadar hep savaşa hazırlandık. Toplumun zihninde savaş vardı. 'Savaş olmalı, topraklarımızı kurtarmalıyız' düşüncesi hakimdi. Şimdi ise yeni bir aşamadayız. Bu aşama, topraklarımızı yeniden inşa etme, geliştirme ve güzelleştirme dönemidir. Artık kurma, üretme ve imar etme zamanıdır. Savaş döneminde Türkiye ile birlikteydik, Türkiye yanımızdaydı. Bugün de Türkiye yanımızda. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ile Sayın Erdoğan arasındaki dostluk ve kardeşlik, bu hedeflerin hayata geçirilmesi için çok önemli bir zemin oluşturuyor" diye konuştu.

'ZENGEZUR KORİDORU BU İHTİYACIN SONUCUDUR'

Zengezur Koridoru'nun ortaya çıkmasının tarihsel bir sürecin sonucu olduğunu belirten Hasanov, şunları söyledi:

"1920'lerde bize ait olan Zengezur bölgesi elimizden alınıp Ermenistan'a verildi. O dönemde yapılan düzenlemelerle Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan sınır oluşmaması hedeflendi. Daha sonra Atatürk döneminde İran'dan alınan küçük bir toprak parçası sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan sınır oluştu. Ancak bu sınır uzun yıllar kapalı kaldı. 1990'larda Türkiye ile temaslarımızda en önemli talebimiz, doğrudan bağlantıyı sağlayacak bir köprü kurulmasıydı. Bu proje hayata geçirildi ve ilişkilerimiz gelişti. Ancak bu yeterli olmadı. Çünkü Bakü'den Nahçıvan'a gitmek için İran üzerinden dolaşmak zorunda kalıyorduk. Bu nedenle savaşın hemen ardından Cumhurbaşkanımız, Nahçıvan ile doğrudan bağlantının sağlanmasını öncelikli hedef olarak belirledi. İşte Zengezur Koridoru bu ihtiyacın sonucudur. Bu proje yaklaşık 100 yıllık bir hedeftir. Şu anda Azerbaycan, Türkiye ve uluslararası aktörler bu konuda daha olumlu bir noktaya gelmiş durumda. Ermenistan da bu sürece giderek daha sıcak bakıyor. Zengezur Koridoru yalnızca bölgesel değil, küresel bir projedir. Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret için en uygun güzergahlardan biri olacaktır. Bu nedenle tüm taraflar için ekonomik fayda sağlayacaktır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında henüz tam anlamıyla bir barış anlaşması imzalanmış değil. Sürecin ilerlemesi için siyasi şartların oluşması gerekiyor. Bu da Ermenistan'daki iç siyasi gelişmelere bağlı. Türkiye ve Azerbaycan, koridor için kara yolu ve demir yolu altyapısını hazırlamaya devam ediyor. Siyasi anlaşma sağlandığında projelerin hızlı şekilde tamamlanması mümkün."

TÜRK DÜNYASI VE BİRLİK VURGUSU

Hasanov açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişte Türk devletleri arasında çok sayıda savaş yaşandı. Bunun temel nedeni, her devletin liderlik iddiasıydı. Bu durum Türk dünyasının zayıflamasına yol açtı. Bugün ise yeni bir dönem başlamış durumda. Türk devletleri artık birbirleriyle rekabet etmek yerine iş birliği yapmayı tercih ediyor. Bu, tarihte ilk kez bu kadar güçlü bir birlik anlayışının ortaya çıkması anlamına geliyor."

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/ KARS,

Kaynak: DHA

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
