Zengezur Koridoru 100 Yıllık Hedef

AZERBAYCAN'ın eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyesi Hasan Hasanov, "Zengezur Koridoru yaklaşık 100 yıllık bir hedeftir" dedi.

Kars'a bir dizi ziyaret için gelen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyesi Hasan Hasanov, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu'nda basın toplantısı düzenledi. Hasanov, "Azerbaycan, 2020 yılında Sovyetler'den kalan çok sorunlu bir durumu çözdü. Topraklarımızı geri aldık. 2020'ye kadar hep savaşa hazırlandık. Toplumun zihninde savaş vardı. 'Savaş olmalı, topraklarımızı kurtarmalıyız' düşüncesi hakimdi. Şimdi ise yeni bir aşamadayız. Bu aşama, topraklarımızı yeniden inşa etme, geliştirme ve güzelleştirme dönemidir. Artık kurma, üretme ve imar etme zamanıdır. Savaş döneminde Türkiye ile birlikteydik, Türkiye yanımızdaydı. Bugün de Türkiye yanımızda. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ile Sayın Erdoğan arasındaki dostluk ve kardeşlik, bu hedeflerin hayata geçirilmesi için çok önemli bir zemin oluşturuyor" diye konuştu.

'ZENGEZUR KORİDORU BU İHTİYACIN SONUCUDUR'

Zengezur Koridoru'nun ortaya çıkmasının tarihsel bir sürecin sonucu olduğunu belirten Hasanov, şunları söyledi:

"1920'lerde bize ait olan Zengezur bölgesi elimizden alınıp Ermenistan'a verildi. O dönemde yapılan düzenlemelerle Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan sınır oluşmaması hedeflendi. Daha sonra Atatürk döneminde İran'dan alınan küçük bir toprak parçası sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan sınır oluştu. Ancak bu sınır uzun yıllar kapalı kaldı. 1990'larda Türkiye ile temaslarımızda en önemli talebimiz, doğrudan bağlantıyı sağlayacak bir köprü kurulmasıydı. Bu proje hayata geçirildi ve ilişkilerimiz gelişti. Ancak bu yeterli olmadı. Çünkü Bakü'den Nahçıvan'a gitmek için İran üzerinden dolaşmak zorunda kalıyorduk. Bu nedenle savaşın hemen ardından Cumhurbaşkanımız, Nahçıvan ile doğrudan bağlantının sağlanmasını öncelikli hedef olarak belirledi. İşte Zengezur Koridoru bu ihtiyacın sonucudur. Bu proje yaklaşık 100 yıllık bir hedeftir. Şu anda Azerbaycan, Türkiye ve uluslararası aktörler bu konuda daha olumlu bir noktaya gelmiş durumda. Ermenistan da bu sürece giderek daha sıcak bakıyor. Zengezur Koridoru yalnızca bölgesel değil, küresel bir projedir. Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret için en uygun güzergahlardan biri olacaktır. Bu nedenle tüm taraflar için ekonomik fayda sağlayacaktır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında henüz tam anlamıyla bir barış anlaşması imzalanmış değil. Sürecin ilerlemesi için siyasi şartların oluşması gerekiyor. Bu da Ermenistan'daki iç siyasi gelişmelere bağlı. Türkiye ve Azerbaycan, koridor için kara yolu ve demir yolu altyapısını hazırlamaya devam ediyor. Siyasi anlaşma sağlandığında projelerin hızlı şekilde tamamlanması mümkün."

TÜRK DÜNYASI VE BİRLİK VURGUSU

Hasanov açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişte Türk devletleri arasında çok sayıda savaş yaşandı. Bunun temel nedeni, her devletin liderlik iddiasıydı. Bu durum Türk dünyasının zayıflamasına yol açtı. Bugün ise yeni bir dönem başlamış durumda. Türk devletleri artık birbirleriyle rekabet etmek yerine iş birliği yapmayı tercih ediyor. Bu, tarihte ilk kez bu kadar güçlü bir birlik anlayışının ortaya çıkması anlamına geliyor."

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/ KARS,