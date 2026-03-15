Zeynep\'in Yeniden Yürüyüşü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde bacağını kaybeden Zeynep, özel proteziyle yeniden yürümeye başladı.

ASRIN Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sırasında enkaz altında kalarak sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Koyun, kendisi için özel olarak hazırlanan protez bacak sayesinde yeniden yürümeye başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşadıkları apartmanın yıkılması sonucu Zeynep'in annesi, babası ve 4 kardeşi hayatını kaybetti. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Zeynep'in sağ bacağı, tedavi gördüğü hastanede diz üstünden ampute edildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından amcasıyla yaşamaya başlayan Zeynep için protez bacak temin edilmesi amacıyla Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne başvuru yapıldı. Merkezde Zeynep'in isteğine göre hazırlanan protez bacak başarıyla takıldı. Küçük Zeynep, ilk adımlarını Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın elinden tutarak attı. Vali Masatlı, Zeynep'in yeniden yürümeye başlamasına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zeynep Koyun, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 00:15:18. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.