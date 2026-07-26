Zeynep Kale: Hayallerin Peşinden Koşan Kadın

GAZİANTEP'te yaşayan Zeynep Kale (62), üniversiteye hazırlanan çocuklarından esinlenerek liseye başlayıp, 50 yaşında okulunu bitirdi. Kale, bu yıl da Gaziantep Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisansını tamamladı.

Kentte yaşayan Zeynep Kale, babası ortaokuldan sonra okumasına izin vermediğinden, eğitimine devam edemedi. Henüz 15 yaşındayken görücü usulü evlendirilen Kale, yıllar sonra, üniversiteye hazırlanan çocuklarından esinlenerek liseye başlayıp, okulunu 50 yaşında bitirdi. Okuma hayalinden vazgeçmeyen Kale, sınavlara girip Anadolu Üniversitesi Aşçılık Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Bir yandan çalışan, diğer yandan da eğitimine devam eden Kale, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimini bitirdi. Kale, Gaziantep Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği alanında da bu yıl yüksek lisansını tamamladı.

'PES ETMEDİM'

Görsel İletişim Tasarımı bölümünde eğitimine de devam eden Zeynep Kale, hedefinin doktora yapmak olduğunu belirterek, "Ben pes etmedim, okumanın yaşı yoktur. Anka kuşu gibi küllerimden doğdum. Her şey bitti diye düşünürken tekrar ayağa kalkıp eğitimi tamamlayıp bugünlere geldim" dedi.

Eğitim hayalinden hiç vazgeçmediğini anlatan Zeynep Kale, "Okumayı çok seviyor ve istiyordum ancak babam ilkokuldan sonra beni okutma taraftarı olmadı. Öğretmenim ve benim ısrarımla ortaokula başladım ve bitirdim. Fakat sonrasında liseye göndermedi babam. Günlerce ağladım beni okutsunlar diye. Dergiler, kitaplar alıp okuyordum gizlice. Daha sonra bir tanıdığımızın aracılığıyla işe başladım. Toplum baskısıyla babama, 'Bu kız ne kadar maaş alıyorsa sana verelim, bu güzel kızı çalıştırmaya utanmıyor musun' dediler ve babam beni işten de aldı. Sonrasında daha 15 yaşında görücü usulüyle evlendirdiler. Hiç unutmuyorum, sınıf arkadaşlarım 19 Mayıs yürüyüşü yaparken ben balkonda kucağımda ve karnımda çocuğumla onlara bakarak ağlıyordum. Okuma aşkı içimde hiç bitmedi ama çocuklarım çok küçük oldukları için büyümelerini bekledim. Çocuklarım büyüdü, üniversite sınavlarına hazırlanırken kitaplarına göz gezdirdim ve 'Ben de yapabilirim' dedim. 'Sınava girsem ben de kazanabilirim' diyerek başladım. 40'li yaşlarımda açıktan liseye başladım, bazı sebeplerden ara vermek durumunda kaldım ve 50 yaşında liseyi bitirdim" ifadelerini kullandı.

'İSTEDİM VE BAŞARDIM'

Azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını belirten Zeynep Kale, "Liseden mezun olduktan sonra aşçılık üzerine usta öğreticilik belgelerimi aldım. Üniversite okumak içimde ukde olduğu için Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite etüt kurslarına gittim. Etüt salonlarında en öne oturup öğrencilere rol model oldum. Üniversite sınavına hazırlandım ve ilk girişimde 'Anadolu Üniversitesi Aşçılık Meslek Yüksekokulu'nu kazandım. Çalışmaya da devam ediyordum bir yandan. Bununla yetinmedim sonrasında dikey geçiş sınavlarına hazırlandım ve kazanıp turizm işletmeciliğini tamamladım. Bu da yetmedi daha sonra ALES'e hazırlandım. Yüksek lisansımı Gaziantep Üniversitesi Turizm İşletmeciliği alanında yaptım ve bitirdim. Yüksek lisans bitti ama ben yine durmayacağım. Bu defa da doktora için hazırlıklara başlayacağım. Ölene kadar bu eğitim aşkım devam edecek. Bu arada da açıktan bir üniversite daha okuyorum, Görsel İletişim Tasarımı. 2020 yılında yine bir yemek kitabı yazmıştım. Şu anki hedeflerim arasında yemek kitaplarım ve akademik çalışmalarımın devam etmesi var. Hiçbir şey insan azminin önünde duramaz. İstedim ve başardım. Moral bozmak yok, pes etmek yok" diye konuştu.

'KADIN GELİŞİRSE, TOPLUM GELİŞİR'

Kale, karşılaştığı zorluklara rağmen ayağa kalkıp hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Kadınlar geliştiği zaman toplumun çok daha ileriye gideceğini düşünen bir insanım. Çünkü aileyi oluşturan, çocuğu yetiştiren kadın gelişirse toplum da gelişir. Ben pes etmedim okumanın yaşı yoktur. Anka kuşu gibi küllerimden doğdum. Çocuklarım da benimle gurur duyuyorlar, onlar da beni örnek aldılar. Çocuklarım da okudu. Ortaokulu bitirip zorla evlendirilip her şey bitti diye düşünürken, tekrar ayağa kalkıp eğitimi tamamlayıp bugünlere geldim. Herkes yapabilir. Yeter ki isteyin ve emek verin" dedi.