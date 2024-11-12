Zeyrek Çinili Hamam Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Zeyrek Çinili Hamam Müzesi Açıldı

Zeyrek Çinili Hamam Müzesi Açıldı

Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, Osmanlı hamam kültürünü ve tarihini keşfetmek için ziyaretçileri bekliyor.

12.11.2024 17:48
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Zeyrek Çinili Hamam'ın keşiflerle dolu restorasyon sürecini ve Osmanlı hamam kültürünü tanıma imkanı sunan Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, sanatseverleri bekliyor.

Müzede, her çarşamba İngilizce ve Türkçe rehberli turlarla, perşembe günleri ise ücretsiz ziyaret imkanı sunuluyor.

Zeyrek Çinili Hamam kompleksi içinde yer alan müzede, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserler sergileniyor.

Atelier Brückner'in ödüllü tasarımıyla hayata geçen müze, teknoloji ve interaktif sergileme yöntemlerini birleştirerek, ziyaretçilerine Bizans döneminden bugüne uzanan bir yolculuk sunuyor.

Mimar Sinan tarafından tasarlanmış dahiyane su ve ısıtma sistemlerini açıklayan şema ve maketlerin misafirleri karşıladığı müze, 3 bin parçalık mavi-beyaz İznik çini parçalarından oluşan seçkinin sergilendiği ve restorasyon sürecinin çıktılarını anlatan bölüm ile devam ediyor.

Osmanlı dönemi hamam kültürü ziyaretçilere anlatılıyor

Hamam ritüeli ile özdeşleşmiş havlular, taslar, değerli metaller ve sedeflerle süslenmiş nalınlar gibi tarihi hamam objelerini içeren özenle hazırlanmış seçkinin sergilendiği bir diğer bölüm ise Osmanlı dönemi hamam kültürünü ziyaretçilerine anlatıyor.

Her hafta çarşamba günü Zeyrek Çinili Hamam Müzesi'nde hem Türkçe hem de İngilizce olarak gerçekleşen rehberli turlara, ek bir ücrete gerek olmadan müze bileti ile katılmak mümkün.

Hamam kültürünü ve mimarisini keşfetmek isteyenler için bu turlar, İstanbul'un tarihine dair bilgiler edinmeyi sağlarken, özenle tamamlanmış restorasyon sürecini de gözler önüne seriyor.

Müze ekibi tarafından verilen ve 15 kişi ile sınırlı kontenjana sahip turlara katılmak için, "reservation.zeyrekcinilihamam.com" adresinden kayıt yaptırılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeyrek Çinili Hamam Müzesi Açıldı - Son Dakika

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