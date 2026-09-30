Zeytinburnu'da okul çevresinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytinburnu'da okul çevresinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda okul çevresinde yürütülen polis çalışması sırasında durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 7 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'nda okul çevresinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Sümer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Kimlikleri belirlenen M.B. ve Y.A. araçtan indirilirken, yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.A. tutuklandı, M.B. serbest bırakıldı.

Olayın, polis ekiplerinin çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttükleri çalışmalar sırasında tespit edildiği, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmediği bildirildi.

Kaynak: AA
ZeytinburnuGüvenlik3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
18:40
Fon soruşturmasında Tera dahil 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında Tera dahil 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 18:46:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'da okul çevresinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei