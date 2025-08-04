Zeytinburnu\'nda 3 Kadın Hırsız Yakalandı

ZEYTİNBURNU'nda hırsızlık için girdikleri evden altın ziynet eşyaları ve döviz çalan 3 kadın hırsız, aynı gün polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önce 101 suç kaydı olduğu belirlendi. Yakalandıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan 3 kadın tutuklandı.

Zeytinburnu, Çırpıcı Mahallesi'nde 30 Temmuz'da M.C.A.'ya ait eve giren hırsızlar 7 çeyrek altın, yarım altın, gram altın, altın çocuk künyesi, kolye ve 50 euro parayı çaldı. M.C.A.'ın polise haber vermesi üzerine ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Polis hırsızların kaçarken görüldüğü güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde dikkat çekmemek için başörtü takan şüphelilerin eşkalleri belirlendi.

BENZİN İSTASYONUNDA TAKSİYE BİNERKEN YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu görüntülerin izini sürerek şüphelileri aynı gün bir benzin istasyonunda taksiye binerken gözaltına aldı. Çaldıkları altınlarla birlikte yakalanan şüphelilerin üzerinden kapı açmakta kullandıkları bir İngiliz anahtarı ve bir maymuncuk bulundu. Şüphelilerin yakalandıkları da güvenlik kameralarına yansıdı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden 19 yaşındaki D.A. adlı kadın hırsızın daha önceden 101 suç kaydı olduğunu belirledi. 2 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı öğrenilen D.A. hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. 36 yaşındaki şüpheli Ç.A.'nın daha önceden 43, 27 yaşındaki S.A.'nın ise 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 3 kadın hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.