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Zeytinburnu'nda 5 milyon liralık gasp olayında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 5 milyon liralık gasp olayında 6 şüpheli gözaltına alındı

ZEYTİNBURNU'nda tekstilci iş kadınına ait 5 milyon liranın gasbedilmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nün mağdur iş insanın çalışanları olduğu belirlendi. Gasp anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve şüphelilerin otomobile kaçarken görüntüleri tespit edildi. Şüphelilerle birlikte bir ruhsatsız tabanca, 48 mermi ve kar maskeleri ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu\'nda 5 milyon liralık gasp olayında 6 şüpheli gözaltına alındı
27.01.2024 - 15:37,
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ZEYTİNBURNU'nda tekstilci iş kadınına ait 5 milyon liranın gasbedilmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nün mağdur iş insanın çalışanları olduğu belirlendi.

Zeytinburnu Yunus Emre Caddesi'nde üzerinde 24 Ocak'ta meydana gelen olayda, iş kadını G.G., bir borcunu ödemek için yanında çalışan Fatih Ç. ve Kemal A 'yı bankaya göndererek 5 milyon lira çekmesini istedi. Fatih Ç. ve Kemal A. bankadan parayı çektikten sonra iş kadınına götürmesi için dışarda bekleyen diğer çalışanlar Murat T. ve Murat S.?ye teslim etti. Bu sırada ikilinin içinde bulunduğu otomobile yaklaşan 2 kişi silah tehdidi ile para dolu poşetleri gasbederek olay yerinden kaçtı.

SOYGUN ANINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Yapılan çalışmalarda gasp anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde bir otomobille olay yerine gelen iki şüphelinin, yaya olarak koşarak parayla hareket etmek üzere olan otomobilin yanına yaklaştıkları ve gaspı gerçekleştirdikleri görüldü. Şüphelilerin para dolu poşetleri alarak geldikleri otomobile doğru koştukları anlarda güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Bu sırada bir kişinin şüphelilerden birini çelme takarak düşürmeye çalıştığı ancak başarılı olmadığı görüldü.

MAĞDURLAR ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri önce mağdur olarak ifadelerine başvurduğu Fatih Ç., Kemal A. Murat T. ve Murat T.?yi çelişkili ifadeleri üzerine şüpheli olarak gözaltına aldı. İfadelerinde olayın planlayıcısı olarak birbirlerini suçladıkları öğrenilen şüphelilerin sorgularının ardından Beyazıt P. (23) ve Turgay A.(21) adlı kişilerde gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir ruhsatsız tabanca, 48 mermi ve kar maskeleri ele geçirildiği öğrenildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerden Fatih Ç.?nin daha önceden 5, Kemal A.?nın 5, Beyazıt P.?nin 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Beyazıt P.?nin ayrıca farklı dosyalardan 15 adet aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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