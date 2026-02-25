Zeytinburnu'nda Polis Eğitim Merkezi'nde Yangın - Son Dakika
Son Dakika Logo

Zeytinburnu'nda Polis Eğitim Merkezi'nde Yangın

25.02.2026 15:02
Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim Merkezi'nde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Zeytinburnu'nda Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Mahallesi'ndeki, Merter Polisevi olarak da bilinen 7 katlı merkezin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

