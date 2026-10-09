Zeytinburnu'nda yıkımda beton konfeksiyon atölyesine devrildi, işçiler kurtuldu

Zeytinburnu'nda bina yıkımı sırasında kopan beton parçası, bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarını yıktı.

Sümer Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Yıkım sırasında binadan kopan beton parça, yan taraftaki konfeksiyon atölyesinin duvarının bir bölümünü yıktı. Moloz parçaları iş yerine devrilirken, burada çalışan bazı işçiler yıkıntıların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Konfeksiyon atölyesinin duvarının yıkıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.