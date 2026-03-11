Zimem Defteri Geleneği ile Borçlar Ödendi

İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği, Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında yaklaşık 500 kişinin esnafa olan borçlarını ödedi.

Dernek tarafından yürütülen uygulama kapsamında mahalle esnafında biriken veresiye borçlar, hayırseverlerin desteğiyle ödeniyor.

Çalışma kapsamında 20 esnafın veresiye defterinde yer alan yaklaşık 500 kişinin borcunun kapatıldığı bildirildi.

İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği Başkanı Mustafa Yıldız, uygulamanın temel amacının ihtiyaç sahiplerine onları rencide etmeden destek olmak olduğunu belirtti.

Yıldız, "Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan zimem defteri geleneğini yaşatarak hem gönüllere umut oluyor hem de sofralara bereket taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle bakkallarında biriken borçların ödenmesiyle esnafın da rahat bir nefes aldığını belirten Yıldız, ihtiyaç sahibi ailelerin ise yeni bir başlangıç yapma imkanı bulduğunu kaydetti.