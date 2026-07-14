Zincirleme Kaza Davası Sürekli Ertelendi - Son Dakika
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Zincirleme Kaza Davası Sürekli Ertelendi

14.07.2026 11:33
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme trafikte 11 ölü, 62 yaralı. Davanın duruşması ertelendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, 28 Aralık 2023'te 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 2 sanık ve 1 müşteki avukatı salonda hazır bulundu, mazeret dilekçesi sunan diğer taraf avukatları duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, önceki celselerde talep edilen kati raporların beklenmesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Süreç

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanların da aralarında olduğu 3'ü otobüs, 1'i tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri ise 17 Ocak 2024'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ve tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmiş, E.A, H.A. ve M.D. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden 50 ACU 195 plakalı Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüsün sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüsün şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmış, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Mahkeme heyeti, davanın 20 Eylül 2024'te yapılan ilk duruşmasında tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Kazada ölen Hüseyin Kamil Yıldız'ın eşi Merve Yıldız'ın avukatı Memduha Yılmaz Yıldız, ilk duruşmada, hafif ticari aracın direksiyon ve güneşliğindeki DNA'ların, aynı araçtaki Hilmi Yıldız'ın DNA'ları ile karşılaştırılmasını istemiş, Adli Tıp raporunda hafif ticari aracın güneşliğinde bulunan kan örneklerinin Hilmi Yıldız ile eşleştiği belirtilmişti.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız'ın amcası, müşteki sanık Hilmi Yıldız hakkında açılan dava, mahkeme dosyasıyla birleştirilmişti.

Sanıklar hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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