Zirai Don Riski Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da zirai don riski bulunduğunu bildirerek, vatandaşları uyardı.

MGM'nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre, bugün itibarıyla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları 3-7 derece azalacak. MGM, söz konusu soğumaya bağlı olarak İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, çarşambayı perşembeye bağlayan geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski olduğunu belirterek, olası bir olumsuzluğa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.