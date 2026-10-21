Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde Ercan D. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASIP KAÇTI

Tartışmaya Emre Ç. (27) de müdahale etti. Tartışmanın ardından Ercan D., silahla eşine ve Emre Ç.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı.Silahlı saldırıda yaralanan Burçin D. ve Emre Ç., sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burçin D.'nin bilincinin açık, Emre Ç.'nin ise kapalı olduğu öğrenildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı haber alan yaralı yakınları hastaneye geldi.

ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı Ercan D. hakkında daha önce önleyici tedbir kararı verildiği öğrenildi. Kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.