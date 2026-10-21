Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan Ercan D., eşine ve tartışmaya müdahale eden gence silahla ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi sürerken, kaçan şüpheli hakkında önleyici tedbir kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde Ercan D. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASIP KAÇTI

Tartışmaya Emre Ç. (27) de müdahale etti. Tartışmanın ardından Ercan D., silahla eşine ve Emre Ç.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı.Silahlı saldırıda yaralanan Burçin D. ve Emre Ç., sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burçin D.'nin bilincinin açık, Emre Ç.'nin ise kapalı olduğu öğrenildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı haber alan yaralı yakınları hastaneye geldi.

ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı Ercan D. hakkında daha önce önleyici tedbir kararı verildiği öğrenildi. Kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu
Kaynak: İHA
ZonguldakGüvenlik3. SayfaKilimliOlaylarGüncelSon Dakika

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