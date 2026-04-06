Zirin Gölü Doğal Görünümüne Kavuştu

Siirt'in Pervari ilçesindeki Zirin Gölü, kuruma ve taşkın riskine karşı yapılan çalışmalarla yeniden doğal görünümüne kavuştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla taşkın riskini azaltmak ve gölün doğal yapısını korumak amacıyla Devlet Su İşleri 104. Şube Müdürlüğü ekiplerince Zirin Gölü bölgesinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, göl çevresinde 500 metre uzunluğunda taş tahkimatlı bent inşa edildi.

Son dönemde etkili olan yağışların da katkısıyla yeniden su tutan göl, doğal görünümüne kavuştu.