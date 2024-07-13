Zonguldak Devrek'te Yaz Şenlikleri ve Konserler Başlıyor

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 14 Temmuz-30 Ağustos tarihlerinde yaz şenlikleri ve konserler gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, yerel sanatçıların katkılarıyla "Sandalyeni kap gel, anın tadını çıkar! Müzik her yerde!" sloganıyla 8 hafta sürecek yaz şenlikleri ve konserlerin düzenleneceği belirtildi.

Etkinliklerin ilçenin çeşitli lokasyonlarında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Konser programımız, tüm sosyal medya platformlarımızda ve ilçemizdeki kafe ve restoranlarda, seyir terasındaki kafemizde, egemenlik kafemizde el broşürleri halinde dağıtılacak, billboardlara asılacak ve sosyal medyada paylaşılacaktır. Lütfen konserlerimizi takip edin. Siz sevgili vatandaşlarımızı bu keyifli etkinliklerimize ortak olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.