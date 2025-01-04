Zonguldak'ta Ay ve Venüs Görsel Şöleni

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Zonguldak semalarında Ay ve Venüs görsel şölen oluşturdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gökyüzünde Ay ve Venüs görsel şölen oluşturdu.

Hilal şeklindeki Ay ile Venüs gezegeni, Zonguldak semalarında aynı anda gözlemlenerek muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökyüzünde Ay'ın ince hilal formunun hemen üzerinde parlayan Venüs gezegeni, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Doğa tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri bu eşsiz anı hayranlıkla izlerken, bazıları bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla görüntü aldı. Göz alıcı manzara, gece boyunca gökyüzüne bakan herkese adeta bir görsel şölen sundu.

Ay ve Venüs'ün bu etkileyici birlikteliği, gökyüzü olaylarına ilgi duyanları bir araya getirirken, bu tür doğa olaylarının izleyenlere hem görsel bir keyif hem de unutulmaz bir deneyim yaşattığı ifade edildi.