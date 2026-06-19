Zonguldak\'ta Haciz Gerginliği: Tabancayla Ateş Açtı

ZONGULDAK'ta evi, borcu nedeniyle haczedilen ve tabancayla banka içinde yere ateş eden Batuhan Hasanoğlu, tutuklandı.

Olay, dün Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre; alüminyum fabrikası sahibi Batuhan Hasanoğlu'nun borcu nedeniyle evi haczedilip icra yoluyla satışa çıkarıldı. Batuhan Hasanoğlu, banka şubesine gelerek görevlilerle tartışmaya başladı. Hasanoğlu, belinden çıkardığı tabancayla yere ateş etti. Banka çalışanları silah sesiyle dışarı kaçarken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli, kendisine müdahale eden polis ekiplerine teslim oldu. Banka şubesi tedbir amacıyla bir süre kapatıldı. Ekipler, şubede inceleme yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasanoğlu, bugün Zonguldak Adliyesi'ne getirildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.