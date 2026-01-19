Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, Karla Mücadele Çalışmalarını Sahada Denetledi

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin yürüttüğü çalışmaları sahada denetledi. Belediye şantiyesi, hastane yolu ve Sarıkokmaz tepesinde incelemelerde bulunan Posbıyık, "Şu anda Ereğli'de bütün ana arterler açık vaziyette. Kendim de bizzat arkadaşlarla dolaşıyorum, hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Posbıyık, yeni haftaya belediye ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını sahada denetleyerek başladı. Posbıyık, belediye şantiyesinde Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Mühendisi Tayfun Tarhan'dan bilgi aldı. Posbıyık daha sonra hastane rampası ve Sarıkokmaz tepesinde incelemelerde bulunarak yolları gezdi, kar temizleme çalışmalarını yerinde takip etti.

Sahadaki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Posbıyık, şunları söyledi:

"Belediye şantiyesine geldik, bütün iş makinelerimizin bakımları burada yapılıyor. Şuanda arızalı hiçbir aracımız yok. Bütün araçlarımızın bakımları anında arkadaşlarımız tarafından yapılıyor ve sevk ediliyor. Hem kendi araçlarımız hem de müteahhitlerden aldığımız araçlar fiilen sahada çalışıyor. Araç desteği veren müteahhitlerimize teşekkür ediyorum. Şu anda Ereğli'de bütün ana arterler açık vaziyette. Kendim de bizzat arkadaşlarla dolaşıyorum, hiçbir sıkıntımız yok. Hastane yolundan, Ören, Belen, Kestaneci'ye kadar her yer açık vaziyette. Ara sokaklara da elimizden geldiği kadar giriyoruz. Esas amacımız ana arterleri açık tutmak. Şu anda belediye ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bütün çalışma arkadaşlarıma, yöneticilere şükranlarımı sunuyorum. Ereğli'de işlerin aksamaması için her türlü gayreti gösteriyorlar. Hastane kavşağındayız şu anda. En önemli merkezlerimizden biri. Belediye olarak çok büyük ağırlık veriyoruz buraya. 24 saat burada hem iş makinemiz var hem tuzlama araçlarımız var. Sağlık bakımından hastalarını getirecek olanlar bir sıkıntıya girmesin diye 24 saat vardiya yapıyoruz. Bu bölgenin kapalı kalmaması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Kar yağışı daha çok Ereğli'nin tepe noktalarında yoğunlaşmaya başladı. Sarıkokmaz tepesindeyiz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor, hem greyderlerimiz hem tuzlama ekibimiz çalışıyor. Tıkalı bir yolumuz yok."