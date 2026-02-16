Zonguldak'ta Kömür Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zonguldak'ta Kömür Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

16.02.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki göçükte 2 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi kurtarıldı.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir kömür ocağında 2 işçinin hayatını kaybettiği 1 işçinin yaralı kurtulduğu göçükle ilgili olay yerine gelerek, çalışmaları yakından takip eden ve görevlilerden bilgi alan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Saat 14.00'te maalesef bir kaza haberiyle müdahale başladı. Bu saat itibariyle kurtarma çalışması tamamlandı. Maalesef göçük altında kalan 3 işçimiz, Ziya Kiret, Veysel Oruçoğlu hayatlarını kaybettiler. Birine 21.00'de birine de az önce ulaşıldı. Buradaki ekip arkadaşlarımız baktılar, müdahale ettiler maalesef hayatlarını kaybettiler. İsmet Kabuk adlı işçimiz saat 16.50'de çıkmıştı, şu an taburcu. Genel durumu iyi. Ben hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burada ilk andan itibaren TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, jandarmamıza; müdahale eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

DAHA ÖNCEDEN OLMUŞ GÖÇÜĞÜ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Madencilerin, daha önceden meydana gelmiş göçüğü temizlemeye çalışırken, göçük altında kaldıklarını söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Burada temizlik ve bakım çalışması yapılıyordu. 3 kişi çalışıyorlardı. Zaten havalandırma bacasında olan bir göçüğü gidermek üzere çalışıyorlardı. Bu çalışmayı yaparken göçüğe maruz kalmışlar. Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgi bu şekilde. Tabi olayın ilk anından itibaren Cumhuriyet başsavcısı, başsavcımızın talimatıyla görevlendirilen savcı ve bilirkişi heyeti ilk andan beri takip ediyor. Adli soruşturma, inceleme devam edecek." diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Kilimli, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kömür Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 00:47:21. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kömür Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.