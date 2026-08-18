Zonguldak'ta Kötü Koku Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Kötü Koku Protestosu

Zonguldak\'ta Kötü Koku Protestosu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta bir grup mahalleli, gece geç saatlerde çöp presleme nedeniyle kötü koku ve hijyen ihlalleriyle ilgili şikayette bulundu.

Zonguldak'ta bir grup mahalleli, sokakta kötü koku yayıldığı ve hijyen ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle açıklama yaptı.

Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri adına açıklama yapan Azize Kaba, topladıkları imzaların yer aldığı dilekçeyi Valiliğe yazılı ilettiklerini, son çare olarak da sosyal mecraya başvurmaya karar verdiklerini anlattı.

Kaba, Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gece saat 03.00'ten sonra çalışmaya başlandığını iddia ederek, "Sabah işe gidenler var, rahatsız oluyorlar, uyuyamıyorlar. Çöp de burada preslendiği için aşırı koku oluyor. Kokudan dolayı sinek oluyor. Çocuklarımız dışarıda oynayamıyor. Sinek ısırıklarından oturamıyoruz. Sürekli çocukların üzerinde sinek ilacı. Biz bu durumdan muzdaribiz." dedi.

Çöp preslemenin merkezi bir yerde yapılamayacağını savunan Kaba, bu durumun ortadan kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Mahalle sakini Mustafa Güney de çöp nedeniyle her tarafta fare olduğunu öne sürerek, "Benim kapımda kamelya var ama rahat rahat oturamıyorum sinekten. Şehir merkezinde çöp toplama şantiyesi olur mu, olmaz. İlaçlama yok. Belediyenin çöp alanı dediğimiz yer temiz olur." diye konuştu.

İşçiler arasında kavgalar yaşandığını da ileri süren Güney, "Zaman zaman mahalle sakinleri polis çağırıyor. Küfür had safhada. Kapıda eşimizle, kızımızla oturamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyeye ulaşan resmi şikayet yok

Öte yandan Zonguldak Belediyesi yetkilileri, kendilerine ulaşmış resmi bir şikayet bulunmadığını bildirdi.

Bir haneden, gürültü ve küfür konusuyla ilgili daha önce Beyaz Masa'ya telefonla başvuru yapıldığını, bunun üzerine personelin uyarılarak disiplin yönetmeliğine "yüksek sesli müzik açma" ve "küfürlü konuşma" konusunda maddeler eklendiğini belirten yetkililer, yoldan bağımsız olan presleme ve toplama alanından çöp sularının sızmasının mümkün olmadığını ancak ihtimale karşı özel toprak-kül karışımı tabakanın bulundurulduğunu kaydetti.

Yetkililer ayrıca, çöp araçlarının Sofular köyündeki çöp boşaltım tesisinde yıkandığını, bölgedeki yıkama faaliyetinin sadece araçların dışı için yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kötü Koku Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı 12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı

17:44
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
17:35
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
17:00
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 18:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kötü Koku Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.