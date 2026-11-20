ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı park halindeki otomobilin arkasında bulunan Necla Aydın (61) hayatını kaybetti. Kaza yapan otomobil sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 21.30 sıralarında Üçyol-Kilimli kara yolunda meydana geldi. Üçyol'dan Kilimli yönüne seyir halinde olan Hüsnü G. yönetimindeki 14 DN 587 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobilin arkasında bulunan Necla Aydın, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI

Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.