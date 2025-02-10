Zonguldak\'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

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Zonguldak'ta tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tefecilik ve yağma suçlarıyla vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 7'si güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.S, S.B. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerine adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 1'i ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.