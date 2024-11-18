Zonguldak\'ta Yangın Faciası: 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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ZONGULDAK'ta Yalçın Koç (71), yalnız yaşadığı tek göz odalı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah kahvehanede kendisini göremeyen komşuları, Yalçın Koç'un yalnız yaşadığı, tek odalı evini kontrol etti. Evden dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. Olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, Yalçın Koç'un yatağı üstünde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri incelemelerde bulunurken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Henüz belirlenemeyen yangının çıkış nedeni, incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Koç'un kötü haberi alan yakınları, olayın üzüntüsünü yaşadı. Koç'un cansız bedeni, cenaze aracıyla Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Koç'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin belirlenecek.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,