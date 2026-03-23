Zonguldak\'ta Yoğun Sis Etkili

ZONGULDAK'ta 5 gün önce başlayan sis bugün de etkisini sürdürdü. Kent merkezi ve yüksekler sisle kaplanırken, görüş mesafesi yer yer 15 metreye düştü.

Kentte 5 gün önce başlayan sis, bugün de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimler ile kent merkezinde etkili olan sis, nedeniyle yollarda görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına kadar düştü. Sürücüler, sisin yoğunlaştığı yerlerde yavaş ve tedbirli hareket etmek zorunda kaldı. Limanda sahilden mendirekler de görünmez hale geldi.

Çocuklarıyla dışarıda vakit geçirmek için havaların ısınmasını istediğini söyleyen Emel Berber, "5 gündür sisli bir havanın içerisindeyiz. Ereğli ilçesi daha kötü. Dışarı çıkmak için baharın gelmesini istiyoruz. Çocuklarımıza dışarı salmak istiyoruz. Ancak hava çok soğuk, bu sise yapacak çok bir şey yok ama artık yaz gelsin istiyoruz" dedi.