Zonguldak'ta Yoğun Sis Etkili

23.03.2026 14:40
ZONGULDAK'ta 5 gün önce başlayan sis bugün de etkisini sürdürdü. Kent merkezi ve yüksekler sisle kaplanırken, görüş mesafesi yer yer 15 metreye düştü.

Kentte 5 gün önce başlayan sis, bugün de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimler ile kent merkezinde etkili olan sis, nedeniyle yollarda görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına kadar düştü. Sürücüler, sisin yoğunlaştığı yerlerde yavaş ve tedbirli hareket etmek zorunda kaldı. Limanda sahilden mendirekler de görünmez hale geldi.

Çocuklarıyla dışarıda vakit geçirmek için havaların ısınmasını istediğini söyleyen Emel Berber, "5 gündür sisli bir havanın içerisindeyiz. Ereğli ilçesi daha kötü. Dışarı çıkmak için baharın gelmesini istiyoruz. Çocuklarımıza dışarı salmak istiyoruz. Ancak hava çok soğuk, bu sise yapacak çok bir şey yok ama artık yaz gelsin istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
