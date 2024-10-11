Zonguldaklı Çift, Londra'da Altın Bal Ödülü Kazandı - Son Dakika
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Zonguldaklı Çift, Londra'da Altın Bal Ödülü Kazandı

Zonguldaklı Çift, Londra\'da Altın Bal Ödülü Kazandı

Muhammet ve Sevgi Akosman, kestane balıyla Londra'da 'Dünyanın En İyi Kestane Balı' ödülünü aldı.

11.10.2024 13:46
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Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Dededen kalma arıcılık mesleğini ailesiyle sürdüren 32 yaşındaki Muhammet Akosman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümünden mezun olmasının ardından 2016 yılında "Genç Çiftçi" projesinden yararlanarak 40 kovan desteği aldı.

Her geçen gün kovan sayısını artıran, bu süreçte eşi 33 yaşındaki Sevgi Akosman ile hayatını birleştiren Akosman, kovan sayısını 8 yılda yaklaşık 800'e çıkardı.

Balın kalitesini önemseyerek her yıl tahlillerini yaptıran Akosman, 2023 yılında ürettiği kestane balının gerekli analizlerini yaptırarak 1423 prolin değerinde olduğunu öğrendi.

Saflık derecesini ve kalitesini gösteren bu prolin değerindeki balı Londra'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenen Global Honey Stars-Uluslararası Londra Dünya Bal Yarışmasına gönderen Akosman, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü aldı.

Akosman, sağlığa olan faydası, benzersizliği ve tadı dolayısıyla kalitesi tescillenen kestane balını dünyaya tanıtmak için bilinçli arıcılık yöntemleriyle üretime devam ediyor. Bu yıl yaptırdığı analizlerde de 1980,3 prolin değerine sahip kestane balı üreten Akosman, eşiyle birçok genç üreticiye örnek oluyor.

"Bu balın derece alacağını çok iyi biliyordum"

Muhammet Akosman, gazetecilere, dededen gelen arıcılık mesleğini sürdürdüğünü, 2016 yılında ailesinin dışında genç çiftçi desteğiyle 40 kovan aldığını söyledi.

Kendilerini kestane balına adadıklarını belirten Akosman, şu an 800'e yakın kovanlarının olduğunu dile getirdi.

Akosman, her yıl kendi ürettikleri balı tahlile gönderdiklerini ve kendilerini tatmin edici sonuçları görmek istediklerini anlatarak, "Burada da yüksek prolin değerlerinin her geçen yıl arttığını gördüğümüzde bu bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Kestane balının insan sağlığına da çok faydası var. Akciğerlere, mide ve kalp rahatsızlıklarına, bağışıklığa birçok faydası var. Özellikle antioksidan değeri bakımından kestane balımız dünyada ilk sıralarda geliyor. Bu da kestane balını diğer ballardan ayırıyor." diye konuştu.

Londra'daki yarışmadan ödül almalarına değinen Akosman, "Bu balı gönderirken derece alacağını çok iyi biliyordum, kendimden emindim. 2023 yılında ürettiğim kestane balıyla yarışmaya katıldım. Orada 'Altın Bal Ödülü'nü alarak dünyaya tanıttım." dedi.

Akosman, dünyada en kaliteli ballar sınıfına prolin değeri yüksek olan balların girdiğini, 1300-1400 bandında prolin değerleri olduğunu, ürettikleri kestane balının şu an 1980 prolin geldiğini ifade etti.

Bunun da dünya standartlarında çok yüksek bir değer olduğuna dikkati çeken Akosman, "Bunu kestane balında yakaladık. Zonguldak olarak yakaladık. Zonguldak balını da bütün dünyaya çok rahatlıkla tanıtabilecek elimizde yer üstü elmasımız var. Bizim yer altı elmasımız kömürdür. Yer üstü elmasımız da artık kestane balımızdır çünkü dünyaya çok rahat tanıtabilecek değere sahip bir bal. Bu da bizi ilerleyen süreçlerde ön plana çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Sevgi Akosman da kestane balının birçok faydasının olduğunu dile getirerek, kestane balının önemini dünyaya tanıtmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldaklı Çift, Londra'da Altın Bal Ödülü Kazandı - Son Dakika

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