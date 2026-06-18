Zorlu: Yapay zeka vicdan üretmez, irfanımız verecek - Son Dakika
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Zorlu: Yapay zeka vicdan üretmez, irfanımız verecek

Zorlu: Yapay zeka vicdan üretmez, irfanımız verecek
18.06.2026 18:36
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"Yapay zeka bilgi üretir ama vicdan üretmez. O vicdanı Yunus'tan Aytmatov’a, Manas'tan Dede Korkut'a uzanan irfanımız verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Yapay zeka bilgi üretir ama vicdan üretmez. O vicdanı Yunus'tan Aytmatov'a, Manas'tan Dede Korkut'a uzanan irfanımız verecek." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonunda Çolpon-Ata şehrinde Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın katıldığı forumun açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve tebriklerini iletti.

Forumda Kırgızca konuşma yapan Zorlu, dünyadan yazarlar, bilim insanları ve devlet adamlarını bir araya getiren Issık Göl Forumu'nun Aytmatov'un mirasını taşıyan nadir platformlardan biri olduğunu ve bu geleneğin 40 yıldır yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin yaklaşımını anlattı

Zorlu, nükleer tehdit ve ideolojik çatışmaların ortasında insanlığın vicdanı için başlatılan bu forumun önemine vurgu yaparak, dijital çağda kültürün korunması, iklim krizi ve yapay zekanın insanileştirilmesi gibi kritik sorulara Türkiye'nin 4 temel ilkeyle yaklaştığını belirtti.

Dijitalleşme çağında kökleri unutmamanın önemine değinen Zorlu, "Yapay zeka bilgi üretir ama vicdan üretmez. O vicdanı Yunus'tan Aytmatov'a, Manas'tan Dede Korkut'a uzanan irfanımız verecek." diye konuştu.

Zorlu, küresel belirsizlik dönemlerinde Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) önemine dikkati çekerken, bin yıllık Manas Destanı'nın adalet ve misafirperverlik ilkelerinin, bugün TDT'nin ekonomi, eğitim ve dijitalleşme adımlarına ilham verdiğini söyledi.

Kuralsızlığın dayatıldığı bir dünyada güvenin ancak "sözün değeri" ile kurulabileceğini dile getiren Zorlu, Türkiye'nin Tahıl Koridoru'ndan Gazze'deki insani ateşkese kadar her platformda insan hayatını her türlü pragmatizmin üstünde tuttuğunu vurguladı.

Zorlu, Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı tarihi zirveler ve toplantılarla, barış ve huzur esaslı liderlik diplomasisiyle, yeşil kalkınma ve "Türkiye Yüzyılı" modeliyle sorumluluk üstlendiğini belirterek, tarihin kendilerine teslim olmayı değil, inşa etmeyi emrettiğini kaydetti.

Konuşmasını Cengiz Aytmatov'un "İnsan unutursa, toprak da onu unutur." sözleriyle sonlandıran Zorlu, "Biz unutmayacağız. Manas'ın, Aytmatov'un izinde, Türk-Kırgız kardeşliğiyle, insanlık gemisinde omuz omuza kürek çekeceğiz. Yaşasın Türk-Kırgız kardeşliği!" ifadelerini kullandı.

"Issık Göl'de konuşulan vicdan, yarın New York'ta da yankı bulsun"

Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğine seçilmesini de kutlayan Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un tarihi bir başarıya imza attığını belirtti. Zorlu, "Güvenlik Konseyinin en çok ihtiyaç duyduğu şey askeri güç değil, insani merhamettir. Issık Göl'de konuşulan vicdan, yarın New York'ta da yankı bulsun." şeklinde konuştu.

Dünya çapında ünlü düşünürlerin, yazarların, bilim insanlarının ve devlet adamlarının katıldığı ve "Medeniyetlerin yol ayrımındaki dünya: Geleceğe birlikte" ana temasıyla düzenlenen Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu, medeniyetler arası diyalog, küresel barışın inşası ve insanlığın modern çağda karşı karşıya kaldığı yeni sınamaları masaya yatıracak.

Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edildi

Forumun ardından Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edildi.

Çolpon-Ata şehrindeki Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Konutları'nda gerçekleşen görüşmede Kırgızistan'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesi ve 6. Dünya Göçebe Oyunları ile Türk Devletler Teşkilatı'nın Türkiye'deki zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Caparov'un, Kırgızistan'ın BMGK geçici üyeliğine seçilmesi nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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