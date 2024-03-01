ZTE, Mobil Dünya Kongresi\'nde yeni ürünlerini tanıttı

ZTE, Mobil Dünya Kongresi'nde Avrupa'daki sıfır karbon bölge çözümlerini içeren uçtan uca inovasyonunu, yeni nesil dünyanın ilk 5G+Yapay Zekalı tableti Nubia Pad 3D II'yi ve markanın 5G-İleri çözümünü tanıttı.
BARSELONA, 1 Mart (Xinhua) -- Çinli teknoloji şirketi ZTE'nin geliştirmeden sorumlu baş yöneticisi Cui Li, Çinli şirketlerin küresel bilimsel ve teknolojik inovasyona canlılık getirdiğini söyledi.
Cui, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi sırasında Xinhua'ya verdiği söyleşide bu yılki kongreye, bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemindeki 300'ün üzerinde Çinli şirketin katılarak küresel dijital gelişime katkıda bulunduğunu belirtti.
ZTE, Mobil Dünya Kongresi'nde Avrupa'daki sıfır karbon bölge çözümlerini içeren uçtan uca inovasyonunu, yeni nesil dünyanın ilk 5G+Yapay Zekalı tableti Nubia Pad 3D II'yi ve markanın 5G-İleri çözümünü tanıttı.
Cui, "Çinli şirketlerin bu güçlü gelişim ivmesinin, sadece Çin'in sektörlerinin güncellenme ve dönüşümünü teşvik etmekle kalmayacağına, aynı zamanda küresel ve bilimsel teknolojik inovasyona canlılık getireceğine inanıyorum" dedi.
Cui, şirketlerin sadece kendilerine odaklanmak yerine daha fazla işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Cui, "Bizler her zaman işbirliğinin bizleri daha güçlü, yalnız kalmanınsa daha zayıf kıldığına inandık" dedi.
Cui'ye göre ZTE, inovasyon sonuçlarının yerel uygulamalarını hızlandırmaya yönelik ortak inovasyon merkezleri kurmak üzere tüm dünyada birçok operatörle işbirliği yapıyor.
"Uluslararası alışverişler ve işbirliği, kültürel çeşitliliği ve karşılıklı anlayışı teşvik edebilir, güveni artırabilir ve küresel uyuma katkıda bulunabilir" diyen Cui, şirketlerin bu yüzden yaygın işbirliği ve açıklığı benimsemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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