Zürih ve Basel'deki gösterilerde polisle çatışan eylemciler barikatları ateşe verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zürih ve Basel'deki gösterilerde polisle çatışan eylemciler barikatları ateşe verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zürih'te aşırı sol grupların çağrısıyla birkaç yüz kişinin katıldığı izinsiz gösteride barikatlar ateşe verildi ve polisle çatışıldı. Basel'de yaklaşık 150 kişilik grubun yürüyüşünde toplu taşıma geçici olarak durduruldu, bazı ev ve duraklar hasar gördü.

ZÜRİH/ İsviçre'nin Zürih ve Basel şehirlerinde protestolarda olaylar çıkarken barikatlar kurup bunları ateşe veren göstericiler polisle çatıştı.

İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'nın haberine göre, aşırı sol grupların çağrısıyla Zürih'te düzenlenen gösteriye birkaç yüz kişi katıldı.

Katılımcılar barikatlar kurdu, bir aracı ateşe verdi ve eylem sırasında polisle çatıştı.

Şehir polisinin açıklamasında, göstericiler saat 22.30 civarında Langstrasse'de toplanırken, bazılarının Cadılar Bayramı dolayısıyla maske taktığı kaydedildi.

Açıklamada, izinsiz gösterinin yapıldığı bölgede eylemcilerin çöp konteynerleri, elektrikli scooterlar ve diğer nesnelerden barikatlar kurarak bunları ateşe verdiği kaydedildi.

Eylemcilerin polislere havai fişek, taş ve şişelerle saldırdığı belirtilen açıklamada, polislerin ise tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, özellikle ara sokaklarda polisle daha fazla çatışma yaşandığına değinilerek, bazı evlerin pencereleri, tramvay durakları ve diğer alanların hasar gördüğü belirtildi.

Zwinglistrasse bölgesinde bir arabanın ateşe verildiğine de işaret edilen açıklamada, göstericilerin eylemi neden gerçekleştirdiğinin belli olmadığını??????? ve eylemcilerin ellerinde hiçbir pankart taşımadığı da kaydedildi.

Açıklamada, gece 01.30 itibarıyla sona eren gösterilerdeki maddi hasarın boyutunun henüz belirlenemediğine işaret edildi.

Basel'de toplu taşıma etkilendi

Dün gece Basel'de yaklaşık 150 kişilik bir grup şehir merkezinde yürüyüş düzenlerken, bu sırada toplu taşıma geçici olarak durdurulmak zorunda kaldı.

Şehir polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, izinsiz düzenlenen gösterinin şiddete dönüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, saat 21.00'de Claraplatz'da başlayan protesto, konuşmaların ardından yürüyüşle devam etti.

Göstericiler St. Johannsplatz'da barikatlar kurup bunları ateşe verirken, polis müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri yanan barikatları söndürdü.

Açıklamada, eylemcilerin St. Johanns Parkı'na doğru kaçtığı ve gösteri güzergahı boyunca bazı yerlerde maddi hasar meydana geldiği??????? de kaydedildi.

Kaynak: AA
GüncelBaselDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
12:04
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:24:47. #7.13#
SON DAKİKA: Zürih ve Basel'deki gösterilerde polisle çatışan eylemciler barikatları ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android