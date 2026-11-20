Ağrı’nın il statüsüne kavuşmasının 100. yıl dönümü kapsamında 23-27 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Tarihî Süreç

Ağrı Valisi Önder Bozkurt’un öncülüğünde hazırlanan program, beş gün sürecek.

Devlet Arşivleri kayıtlarına göre Ağrı’nın il olma süreci; Dâhiliye Vekâletinin 21 Kasım 1926 tarihli ve İdâre-i Umûmiyye 3119 numaralı tezkeresi üzerine hazırlanan kararın, İcra Vekilleri Heyetinin 24 Kasım 1926 tarihli toplantısında kabul edilmesiyle tamamlandı. Karar, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı ve İsmet İnönü’nün Başbakanlığı döneminde alındı.

23-27 Kasım Etkinlik Programı

23 Kasım Pazartesi: Saat 15.30’da Cumhuriyet Caddesi’nden başlayıp Millet Bahçesi’nde sona erecek 100. Yıl Kortej Yürüyüşü yapılacak.

Saat 15.30’da Cumhuriyet Caddesi’nden başlayıp Millet Bahçesi’nde sona erecek 100. Yıl Kortej Yürüyüşü yapılacak. 24 Kasım Salı: Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 14.45’te 100. Yıl Fotoğraf Sergisi açılacak. Aynı merkezde saat 15.00’te 100. Yıl Kutlama ve Öğretmenler Günü Programı, saat 15.45’te ise 100. Yıl Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni düzenlenecek.

Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 14.45’te 100. Yıl Fotoğraf Sergisi açılacak. Aynı merkezde saat 15.00’te 100. Yıl Kutlama ve Öğretmenler Günü Programı, saat 15.45’te ise 100. Yıl Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni düzenlenecek. 25 Kasım Çarşamba: Saat 09.00’da 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 18.00’de ise Kültür ve Kongre Merkezi’nde 100. Yıl Konseri yapılacak.

Saat 09.00’da 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 18.00’de ise Kültür ve Kongre Merkezi’nde 100. Yıl Konseri yapılacak. 26 Kasım Perşembe: Saat 11.00’de Merkez Şehitlik yanında 100. Yıl Ağrı Hatıra Ormanı etkinliği düzenlenecek. Saat 14.00’te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu’nda 100. Yıl Paneli ve Sergisi yapılacak.

Saat 11.00’de Merkez Şehitlik yanında 100. Yıl Ağrı Hatıra Ormanı etkinliği düzenlenecek. Saat 14.00’te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu’nda 100. Yıl Paneli ve Sergisi yapılacak. 27 Kasım Cuma: Saat 11.30’da Ağrı Merkez Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Saat 14.00’te Abide Meydanı’ndan başlayıp Millet Bahçesi’nde tamamlanacak 100. Yıl Bisiklet Turu düzenlenecek. Program kapsamında ayrıca 100. Yıl Ağrı Dağı Tırmanışı gerçekleştirilecek.

Etkinliklerle kentin tarihî, kültürel ve doğal unsurlarının öne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Haber: Hüseyin Zorkun