01 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

01 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
01.01.2021 06:42
01 Ocak 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:00 Dizi
01:10 Menajerimi Ara
01:17 Akrep
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Geniş Aile
07:00 Dizi
08:00 Ayı Paddington 2
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 İbo Show Yılbaşı
20:00 Akrep
Son Dakika Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı