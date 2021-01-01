01 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Dizi

01:10 Menajerimi Ara

01:17 Akrep

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Geniş Aile

07:00 Dizi

08:00 Ayı Paddington 2

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 İbo Show Yılbaşı

20:00 Akrep