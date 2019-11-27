Son Dakika Haberleri: 1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı
Son Dakika Spor 1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı - Son Dakika Spor

1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda lige verilen 1 haftalık ara tamamlandı ve heyecan hafta sonu kaldığı yerden devam edecek.

1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda lige verilen 1 haftalık ara tamamlandı ve heyecan hafta sonu kaldığı yerden devam edecek.


Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlıyor.


Geçtiğimiz hafta Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen A Grubunda ligi ikinci yarısı büyük mücadeleye sahne olacak. Kalan son 9.hafta sonunda hem şampiyon olan takımlar hem de küme düşecek takımlar belli olacak.


İşte haftanın maç programı


Amarat Gençlikspor-Kayseri Yavuzspor


Büyüleyenspor- Başakpınar Belediyespor


Argıncıkspor-Esentepespor


Yerköyspor- Erciyes Reşadiye Gençlikspor


Güneşspor-Yeni Esenspor - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:08 Kaynak: İHA
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