1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda lige verilen 1 haftalık ara tamamlandı ve heyecan hafta sonu kaldığı yerden devam edecek.



Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlıyor.



Geçtiğimiz hafta Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen A Grubunda ligi ikinci yarısı büyük mücadeleye sahne olacak. Kalan son 9.hafta sonunda hem şampiyon olan takımlar hem de küme düşecek takımlar belli olacak.



İşte haftanın maç programı



Amarat Gençlikspor-Kayseri Yavuzspor



Büyüleyenspor- Başakpınar Belediyespor



Argıncıkspor-Esentepespor



Yerköyspor- Erciyes Reşadiye Gençlikspor



Güneşspor-Yeni Esenspor - KAYSERİ