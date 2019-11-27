1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda lige verilen 1 haftalık ara tamamlandı ve heyecan hafta sonu kaldığı yerden devam edecek.
Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlıyor.
Geçtiğimiz hafta Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen A Grubunda ligi ikinci yarısı büyük mücadeleye sahne olacak. Kalan son 9.hafta sonunda hem şampiyon olan takımlar hem de küme düşecek takımlar belli olacak.
İşte haftanın maç programı
Amarat Gençlikspor-Kayseri Yavuzspor
Büyüleyenspor- Başakpınar Belediyespor
Argıncıkspor-Esentepespor
Yerköyspor- Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Güneşspor-Yeni Esenspor - KAYSERİ