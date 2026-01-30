10 Bin Öğretmen Adayı Eğitime Alındı - Son Dakika
10 Bin Öğretmen Adayı Eğitime Alındı

30.01.2026 21:13
MEB, 10 bin öğretmen adayı için hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adayları duyurdu.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, "personel.meb.gov.tr " adresinden duyuruldu.

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılan başvurulara yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenerek "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapıldı. Bazı branşlarda eğitimler tek bir merkezde gerçekleştirilecek. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alındı, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirildi. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.

Akademi hazırlık eğitimleri; Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

