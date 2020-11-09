10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, Milli Direnişin lideri, büyük komutan ve güçlü devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında sonsuz minnet, şükran ve rahmetle andıklarını belirtti.

Trablusgarp'tan, Çanakkale'ye birçok farklı cephede gösterdiği dirayet ve mücadele ile dünyanın takdirini kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletin önünde yeni bir ufuk açtığını ve büyük bir azim ve gayret ile düşman işgaline son verilmesi amacını taşıyan Milli Mücadele hareketinin unutulmaz lideri olduğunu aktaran Dağlı, "10 Kasım, sadece bir anma günü değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı büyük bir miras olan Türkiye Cumhuriyeti, kadim medeniyeti üzerinde yükselerek bir yandan miras aldığı Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmakta bir yandan da demokrasisini daha da güçlendirerek, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yükseklerde, yılmadan, emin ellerde ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Dağlı, şunları kaydetti:

"Milletimizden aldığı destekle yeni ve modern bir devlet kurarak aydınlık yarınların temellerini atan, birçok alanda yaptığı yeniliklerle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmeyi amaç edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu günde, bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyada hak ettiği yeri korumaya ve yüceltmeye devam etmek için gece gündüz demeden azim ve kararlıkla çalışmak öncelikli görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."