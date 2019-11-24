Son Dakika Haberleri: 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, Tokat'ta başladı
Son Dakika Spor 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, Tokat'ta başladı - Son Dakika Spor

10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, Tokat'ta başladı

6 saat önce

Tokat'ta, 7 ülkeden 118 sporcunun katılımı ile düzenlenen 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası başladı.

10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, Tokat'ta başladı, System.String[]

Tokat'ta, 7 ülkeden 118 sporcunun katılımı ile düzenlenen 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası başladı.


Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan, İnguşetya, Ukrayna ve Bulgaristan'dan güreşçilerin katılımıyla düzenlenen turnuva saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Merhum güreşçi Hüseyin Akbaş anısına düzenlenen Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'na güreşseverler ilgi gösterdi. Seremoni törenin ardından güreşçiler sıkletlerinde madalya için mindere çıktı. Tokat ASKF Başkanı Sezai Işkın, Hüseyin Akbaş'ın adına yakışır bir turnuva yapılması adına çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Hüseyin Akbaş efsane bir güreşçi, Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış. Halen rekorları egale edilemedi. Kendimize ekol olarak aldığımız bir büyüğümüzü onure etmek için mülki amirlerimizle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.


"Hüseyin Akbaş hayatından görmediği vefayı öldükten sonra görüyor"


Efsane güreşçi Akbaş'ın kızı Semra Akbaş, babasının anısına yapılan turnuva ile ilgili duygularını dile getirerek, "Hüseyin Akbaş hayatından görmediği vefayı öldükten sonra görüyor. Bundan çocukları, ailesi olarak mutluyuz. Ailesi olarak düşündüğümüz bir Hüseyin Akbaş turnuvasının yanında Yaşar Doğru turnuvasına doğru yol almasıdır" diye konuştu. - TOKAT

Hüseyin Akbaş, Bulgaristan, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
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