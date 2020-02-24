10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

KUZU'DAN PARTİ KAPATMA İDDİALARINA CEVAP

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu AK Parti HAKKINDAKİ KAPATMA DAVASI İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ.

SAKARYA'DA YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKTI

Sakarya'da yük treni raydan çıktı. seferler aksayınca yolcular iki istasyon arasında karşılıklı olarak otobüslerle taşındı.

İZMİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ BİNAYA ÇARPTI

İzmir'de freni boşalan belediye otobüsü iki katlı binaya çarparak durabildi. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

KIRKLARELİ ADLİYESİNDE YANGIN PANİĞİ

Kırklareli Adliye Sarayı'nın üst katındaki sistem odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE BEYAZ İZDİHAMI

Akdeniz Üniversitesi'nde bir söyleşiye katılan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ü görmek isteyen öğrenciler izdihama neden oldu.

(İHA)