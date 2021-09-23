107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor - Son Dakika

107 yaşındaki Osman dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor

Babasına kızıp evi terk etti 40 yıl sonra gizemli şekilde ortaya çıktı 107 yaşındaki babanın ise ölmeden önce son isteği oğlunu bir kez olsun görebilmek

Büyükçe: "Ölmeden oğlumu son bir kez göreyim ne olur onu bana getirin"

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 107 yaşındaki Osman Büyükçe, 40 yıl önce kendisine kızıp evi terk eden ve bir daha da haber alamadığı oğlunu arıyor. Osman Büyükçe, "Ölmeden oğlumu son bir kez göreyim ne olur onu bana getirin" dedi.

1976 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık köyünde yaşayan 107 yaşındaki Osman Büyükçe, kendisinden para isteyen, o tarihlerde 20'li yaşlarda olan oğlu Mustafa Büyükçe ile tartıştı. Tartışmanın ardından bu durumu gurur meselesi yapan Mustafa Büyükçe evi terk ederek önce Adana'nın Ceyhan ilçesine ardından da Adana'ya geldi. Bir süre buralarda değişik işlerde çalışan Mustafa Büyükçe'den bir daha haber alınamadı. Kayıp oğlunun izini süren Osman Büyükçe 1980 yılında oğlu Mustafa Büyükçe'nin İstanbul'da bir banka şubesinden para çektiği bilgisini aldı. 1980 yılından sonra oğlundan herhangi bir haber alamayan ve ölü veya diri olduğunu bilmeyen 107 yaşındaki Osman Büyükçe 2 çocuğundan biri olan ve evin terk erkek çocuğu olan Mustafa Büyükçe'yi dünya gözüyle son bir kez olsun görmek istiyor. Osman Büyükçe'nin kızından olan torunu Mehmet Çaparoğlu, kayıp dayısını bulmak için yıllar içerisinde çaba gösterdi. Polis ve jandarmaya dilekçeler yazan, hastane ve devlet kurumlarına başvuru yapan Mehmet Çaparoğlu'nun bu girişimleri sonuçsuz kaldı. Kayıp Mustafa Büyükçe'nin herhangi bir izine rastlanmadı. Çünkü Mustafa Büyükçe 40 yıldır kimlik çıkarttırmadı, herhangi bir işlem yapmadı, SGK kaydı yok herhangi bir hastaneye tedavi için gitmedi herhangi bir bankada ise hesabı bulunamadı. Adeta yok hükmünde yaşayan Mustafa Büyükçe'den umut kesilmişken 2 hafta önce Sağlık Bakanlığından gelen bir yazı aileyi tekrar umutlandırdı. Kayıp Mustafa Büyükçe 14 Nisan 2019 tarihinde yapılan bir polis kontrolünde kimliğini ispat edemediğinden dolayı İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı ve alınan parmak izinde şahsın 1954 doğumlu Adana Saimbeyli ilçesi Ayvacık köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Büyükçe olduğu tespit edilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu bilgiyi alan torun Mehmet Çaparoğlu dayısının yaşadığını 40 yılın ardından İstanbul'da ortaya çıktığını dedesi Osman Büyükçe'ye söyledi.

Şu anda 107 yaşında olan Osman Büyükçe ise "Oğlumu bana getirin ben bir yere gidemiyorum. Onu son bir kez olsun göreyim" diyerek yakınlarına seslendi.

Dayısı Mustafa Büyükçe'nin kaybolmasının hikayesini anlatan Mehmet Çaparoğlu, "Dayım evin tek oğlu, bir de benim annem var. Ninem kayıp oğlunu göremeden öldü. Annem ise yine kardeşini son bir kez göremeden o da öldü. Dedem şimdi 107 yaşında ve oğlunu son kez dünya gözüyle görmek istiyor. Bizim de tüm gayretimiz bu. Dayım gururlu biriydi. Şu anda 67 yaşında. Dedemden bir para istiyor o da vermiyor. Bunu gurur meselesi yapıyor ve evi terk ederek kaçıp gidiyor. Biz o tarihten bu yana haber alamadık. Şu anda İstanbul'da ve sanırım akli dengesi de pek yerinde olmayabilir. İstanbul'da nerede olduğunu bilmiyoruz. Dayımın bulunup dedem ile kavuşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.