Son Dakika Haberleri: 11. Cumhurbaşkanı Gül, Yıldırım'ı Tebrik Etti

11. Cumhurbaşkanı Gül, Yıldırım'ı Tebrik Etti

38 dakika önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.

11. Cumhurbaşkanı Gül, Yıldırım'ı Tebrik Etti, System.String[]
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abdullah Gül, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dolayısıyla tebrik etti ve kendisine başarı dileğini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:00 Kaynak: AA

Politika
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