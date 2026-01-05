12 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

ŞANLIURFA'da 'silahla tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç., saklandığı adreste yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'silahla tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin yerini tespit etti. Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi'nde bir adreste saklandığı belirlenen M.Ç., düzenlenen operasyon ile yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
