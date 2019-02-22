Son Dakika Haberleri: 13. Pam Genel Kurulu Sırbistan'da Yapıldı

13. Pam Genel Kurulu Sırbistan'da Yapıldı

55 dakika önce

Akdeniz Parlamenterler Asamblesinin (PAM) 13. Genel Kurulu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

13. Pam Genel Kurulu Sırbistan'da Yapıldı, System.String[]
Akdeniz Parlamenterler Asamblesinin (PAM) 13. Genel Kurulu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

TBMM PAM Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile PAM Türk Grubu üyeleri AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın da katıldığı genel kurulda Ürdünlü Alia Bouran oy birliğiyle PAM başkanlığına seçildi.

Sırbistan Meclisinde iki gün süren genel kurulun ardından açıklama yapan yeni PAM Başkanı Bouran, PAM'ın farklı ülkelerden milletvekilleriyle özgür bir oluşum olduğunu belirterek, üye ülkelerde yaşanan krizlerin yol açtığı etkilerle yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Yeni görevinde tüm gücüyle çalışacağını aktaran Bouran, "Burası hepimizin düşüncesini özgürce dile getirebildiği bir platform. Sorunlarımızı da hep birlikte çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bouran, PAM'ın çalışmalarına aktif bir şekilde devam edeceğini aktararak, PAM başkanlığını devraldığı Portekizli Pedro Roque'ye yürüttüğü faaliyetler için teşekkür etti.

Genel kurulun sonunda 2018 PAM Ödülleri de sahiplerine verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:57 Kaynak: AA

Halil Özşavlı, Belgrad, Akdeniz, Sırbistan Karadağ, Güncel
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